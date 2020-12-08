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Питерец.ру » Общество » В Петербурге создана книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны «Перерыв на войну»

В Петербурге создана книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны «Перерыв на войну»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В Петербурге создана книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны «Перерыв на войну».

В Петербурге в рамках реализации нацпроекта «Образование» была создана книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны «Перерыв на войну».

Почти на 250 страницах нашли свое отражение пронзительные истории 75 участников войны - фронтовиков, блокадников и узников концлагерей. Эта цифра выбрана неслучайно - издание приурочено к 75-летию Победы.

Всего за период с июля по ноябрь 2020 года в работе над книгой в качестве интервьюеров, фотографов, копирайтеров, корректоров и помощников во вручении приняли участие более 70 волонтеров - преимущественно молодых людей в возрасте до 35 лет. Для молодежи это стало возможностью прикоснуться к живой истории, услышать и записать воспоминания из первых уст - от непосредственных свидетелей героических событий уже почти 80-летней давности.

Для самих же участников Великой Отечественной войны, которым важно увековечить и передать историю последующим поколениям в ее неискаженном виде, издание книги стало настоящим подарком к Году памяти и славы. Герои статей получали свои авторские экземпляры со слезами радости на глазах и словами благодарности за интерес, проявленный к ним со стороны молодежи. В этом году такое внимание для них особенно значимо.

Реализовал проект Фонд «Мост поколений» при финансовой поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Источник: Комитет по молодежной политике
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