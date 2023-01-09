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Питерец.ру » Общество » Выборг первым встретит легендарный «Поезд Победы»

Выборг первым встретит легендарный «Поезд Победы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
С 10 по 16 января жители Ленинградской области снова смогут посетить интерактивный исторический проект «Поезд Победы»

С 10 по 16 января жители Ленинградской области снова смогут посетить интерактивный исторический проект «Поезд Победы», рассказывающий о подвиге совeтского народа в годы Вeликой Отeчественной войны.

«Совершенно уникальный, созданный на основе современных технологий «Поезд Победы» — это, пожалуй, лучший способ рассказать молодежи о войне, продемонстрировать им героизм простых жителей и защитников Отечества. Сегодня нам очень важно сохранить и передать потомкам правду о Великой Отечественной войне, ее героях на передовой и в тылу: от генералов до ученых, от солдат до врачей — всех, кто с 1941 по 1944 год нечеловеческими усилиями приближал Победу над фашизмом», — прокомментировал заместитель Председателя правительства Ленинградской области— председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. 

Первым легендарный состав примет Выборг, где поезд пробудет два дня — 10 и 11 января, а затем отправится в Гатчину. В областной столице увидеть единственную в мире иммерсивную экспозицию, размещённую в движущемся составе поезда, можно будет с 12 по 14 января. 
По одному дню запланировано пребывание «Поезда Победы» еще в двух областных городах: жители Волхова и Киришей смогут совершить экскурсию 15 и 16 января соответственно. 

Для посещения выставки необходимо оформить бесплатный билет и пройти регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Билеты  на экскурсию по «Поезду Победы» в Выборге доступны с 9 января. 

В течение двух дней, 10 и 11 январ, пока «Поезда Победы» будет находиться в Выборге, в здании городского железнодорожного вокзала разместится  передвижная выставка архивных документов  «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны», подготовленная Ленинградским областным государственным архивом.

Архивные свидетельства расскажут о Дороге жизни, о «спасительном свете», пришедшем в Ленинград с Волховской ГЭС, о мужестве людей, которые сражались в партизанских отрядах, о женщинах, стариках и детях, заменивших собой ушедших на фронт мужчин, а также о злодеяниях захватчиков на оккупированной территории Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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