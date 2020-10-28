«Поезд Победы» продолжил свой путь

В Петербурге исторический «Поезд Победы» пробыл три дня – с 25 по 27 октября. Для тех, кто не успел посетить выставку, доступна запись экскурсии в группе «ВКонтакте» Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по ссылке: https://vk.com/spb_kpmp?z=video-25297098_456239338%2Fvideos-25297098%2Fpl_-25297098_-2 .

«Поезд Победы» – проект, созданный специально в честь 75-летия Победы. В основе экспозиции – история о Великой Войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, которая в период Великой Отечественной войны перевозила на воинских поездах оружие и боеприпасы к линии фронта.

Свой путь «Поезд Победы» начал с Белорусского вокзала в Москве. Маршрут движения состава разделен на две части. Первая часть пройдет по линии фронта. За это время поезд проедет через Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Тулу, Курск, Новороссийск, Керчь, Севастополь, Владикавказ, Волгоград и еще 11 городов-героев и городов воинской славы. Вторая часть маршрута победного поезда после небольшого технического обслуживания пройдет по транссибирской магистрали на Дальний Восток.

Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко-художественная группа из Санкт-Петербурга «Невский баталист».

Информационная справка:

Проект «Поезд Победы» проводится в рамках Года памяти и славы и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Основная задача проекта – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого.

Акции и мероприятия Года памяти и славы позволили не только напомнить нашим соотечественникам о важных исторических датах, связанных с Великой Отечественной войной, но и помочь ветеранам Великой Отечественной войны, а также заложить новую традицию сохранения исторической памяти нашей страны.

О прошедших и предстоящих мероприятиях вы можете узнать на сайте: https://год2020.рф/