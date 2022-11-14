Героям Кубани, освобождавшим Ленинград — вечная память

Мемориальный камень с надписью «Героям Кубани, защитникам города на Неве» открыт в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны на Интернациональной аллее Памяти и Славы.

«Стало хорошей традицией, когда разные субъекты России открывают свои стелы памяти на Невском пятачке. Ленинградская битва — это одна из важнейших страниц в истории Великой Отечественной войны. Открывая стелу, наши регионы становятся чуть ближе, и теперь у нас есть частичка земли с Кубани. Эта аллея всегда будет в почёте у наших жителей и гостей региона. Сюда всегда приходят люди, это значит, что память сохраняется», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В этом году исполняется 81 год с начала Великой Отечественной войны. Самым длительным и кровопролитным сражением не только Великой Отечественной, но во всей Второй мировой войне, была битва за Ленинград. Блокада города на Неве началась 8 сентября 1941 года, 27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята. Для неоднократных попыток прорвать блокаду города советские войска использовали плацдарм на левом берегу Невы.

После войны на «Невском пятачке» был создан мемориальный комплекс. В 2010 году здесь была открыта Интернациональная аллея Памяти и Славы. На ней установлены памятные знаки уроженцам разных республик и областей бывшего СССР, погибшим здесь в ходе боев за освобождение Ленинграда.