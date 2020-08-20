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Питерец.ру » Культура » В Историческом парке пройдет «Диктант Победы»

В Историческом парке пройдет «Диктант Победы»

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29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» начнется «Диктант Победы»

3 сентября 2020 года в 12.00 в Историческом парке «Россия – моя история» начнется «Диктант Победы». Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» совместно

с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, ВОД «Волонтеры Победы», Российским союзом ветеранов и другими организациями в рамках федерального проекта «Историческая память» реализуют Всероссийскую просветительско-патриотическую акцию «Диктант Победы», впервые проведенную в 2019 г.

Задачей акции является проверка знаний (в виде письменных тестов) по истории Великой Отечественной войны с целью повышения исторической грамотности, воспитания у молодого поколения нравственно-патриотических ценностей, сохранения памяти о героическом подвиге советского народа.

В Санкт-Петербурге в акции примут участие около 7000 человек. Диктант пройдет на 122 площадках города.

Для того, чтобы принять участие в диктанте в мультимедийном парке «Россия – моя история», необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф и выбрать желаемую площадку.

Желаем всем участникам удачи и победы!

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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