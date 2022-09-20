В Ленобласти открылась выставка, посвященная геноциду мирного населения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны

«Живые» голоса очевидцев, архивные свидетельства и фотоматериалы карательных акций немецко-фашистских оккупантов: в Ленинградском областном колледже культуры и искусства открылась выставка, посвященная геноциду мирного населения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.

«Материалы свидетельствуют, что против мирного населения оккупированной Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны велась целенаправленная война на уничтожение. Эта выставка послужит общему делу воспитания молодежи, познакомит их с подлинной историей войны и поможет сохранению памяти о тех страшных событиях, которые пережила наша страна и Ленинградская область», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Экспозиция приурочена к началу судебного процесса в Ленинградском областном суде о признании факта геноцида мирных жителей, проживавших на территории Ленинградской области и пострадавших от немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годы.

На выставке представлены копии рассекреченных материалов из государственных архивов, в том числе спецсообщения УНКВД по Ленинградской области о положении местных жителей во время оккупации немецко-фашистскими войсками территорий Лужского, Тихвинского, Сланцевского, Гатчинского и других районов Ленинградской области, а также пригородов Ленинграда – Пушкина и Павловска.

Пояснительные записки, заявления граждан, поименные списки жителей, подвергшихся злодеяниям, и многочисленные фотоматериалы, подтверждающие факты и масштабы совершенных против мирного населения преступлений.

Дополняют картину ретроспективные краеведческие издания, иллюстративные альбомы, посвященные истории осажденных городов Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.

Разместилась выставка-реквием в библиотеке Ленинградского областного колледжа культуры и искусства. Познакомиться с экспозицией можно будет до 30 сентября.