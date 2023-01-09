Природоохранная прокуратура проверила законность вырубки зеленых насаждений в Парголово

Природоохранная прокуратура Петербурга по обращению местного жителя провела проверку по факту уничтожения зеленых насаждений на Лесном пер. в поселке Парголово.

Установлено, что с целью обеспечения проезда и прохода к земельному участку, находящемуся в частной собственности, в отсутствии порубочного билета, на территории земельного участка, государственная собственность на которую не разграничена, произведена незаконная рубка деревьев породы «клен» и «ольха». Ущерб составил 24 тыс. рублей.

Материалы проверки природоохранной прокуратуры направлены в правоохранительный орган для дачи уголовно-правовой оценки.

По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ход и результаты расследования находятся на контроле природоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга.