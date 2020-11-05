ента новостей

14:43
Библиотеки Красносельского района начинают масштабный проект «Край ON»
14:41
В Ленобласти задержаны руководители деревообрабатывающей фирмы
13:58
Второй показ проекта «Человек после катастрофы. Рефлексия реальности в российском и немецком кино»
13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
13:06
В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном
12:46
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
12:41
На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна
12:38
В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей
12:31
Петербург и Псков связали прямым пассажирским авиарейсом
12:16
Проект «Вслух» объявляет набор участников
12:08
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
12:05
В Ленобласти погиб грудной ребенок
09:14
Учителей сокращать не будут
08:54
Еще один симптом
23:43
Отсутствие Иммобиле не помешало «Лацио»: «Зениту» забил Кайседо
16:32
В Ленинградской области более 200 фронтовиков получат онлайн-поздравления с Днем народного единства от военнослужащих ЗВО
09:57
Что будет с валютой?
09:26
Так критично или нет?
20:01
В Петербурге активисты обнаружили открытые коллекторы
19:59
В Ленобласти прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО
19:58
На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение
15:00
Петербуржцев приглашают на День карьеры
11:36
Открытие проекта "Человек после катастрофы"
11:29
«Ночь искусств» в музея Ленинградской области
11:21
В Ленобласти на военном полигоне изнасиловали девушку
09:22
Народные средства и коронавирус
08:39
Встреча с президентом
20:58
Премьера спектакля «А зори здесь тихие…»
20:54
В Петербурге откроют выставку «И выстоял бессмертный Ленинград»
16:47
В Петербурге ребенок ранил брата из отцовского пистолета
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержаны руководители деревообрабатывающей фирмы

В Ленобласти задержаны руководители деревообрабатывающей фирмы

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Задержаны руководители деревообрабатывающей фирмы, подозреваемые в незаконной рубке деревьев в Ленинградской области

30 сентября 2020 года следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградкой области было возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Установлено, что сотрудники одной из коммерческих фирм, занимающейся лесозаготовкой, совершали незаконную рубку деревьев на территории участкового лесничества в Киришском районе Ленинградской области. Объем незаконной вырубки составил 577 кубометров, а ущерб, причиненный лесному фонду — 4 744 205 рублей.

В минувший понедельник в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению указанном преступлении задержали двух граждан — 45-летнего технического директора и 53-летнего генерального директора данной коммерческой фирмы.

Один из задержанных задержан на основании статьи 91 УПК РФ, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи Уголовного кодекса, - 7 лет лишения свободы.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-04-2020, 11:42
В Петербурге задержали угонщига пикапа
27-12-2018, 10:39
В Ленобласти задержаны подозреваемые в разбое на АЗС
15-03-2019, 10:56
В Ленобласти задержали квартирного вора
17-06-2020, 15:40
В Ленобласти задержали женщину обокравшую пенсионерку
21-04-2017, 10:58
Во Фрунзенском районе задержали фальшивомонетчика
30-03-2018, 14:52
В Петербурге директор мини-футбольного клуба подозревается в мошенничестве

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
241
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
590
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
605
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
795
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх