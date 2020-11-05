В Ленобласти задержаны руководители деревообрабатывающей фирмы

30 сентября 2020 года следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградкой области было возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Установлено, что сотрудники одной из коммерческих фирм, занимающейся лесозаготовкой, совершали незаконную рубку деревьев на территории участкового лесничества в Киришском районе Ленинградской области. Объем незаконной вырубки составил 577 кубометров, а ущерб, причиненный лесному фонду — 4 744 205 рублей.

В минувший понедельник в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению указанном преступлении задержали двух граждан — 45-летнего технического директора и 53-летнего генерального директора данной коммерческой фирмы.

Один из задержанных задержан на основании статьи 91 УПК РФ, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи Уголовного кодекса, - 7 лет лишения свободы.