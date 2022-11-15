В Курортном районе по материалам прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на мошенничество

Прокуратура Курортного района по обращению провела проверку по факту нарушения жилищных прав 73-летней местной жительницы.

Проверка прокуратуры показала, что женщина принадлежащий ей дом в Курортном районе никому не продавала, никаких договоров или доверенностей на распоряжение ее имуществом не подписывала, с покупателем никогда не встречалась, с заявлением о регистрации перехода права на основании указанного договора в компетентные органы не обращалась, денежные средства за сделку не получала.

Однако в период с ноября 2021 г. по сентябрь 2022 г. злоумышленник получил в распоряжение паспортные данные заявительницы, а также сведения о жилом доме и его собственнике. После чего подготовил исковое заявление в Зеленогорский районный суд о признании права собственности на жилой дом, приложив подложные документы, в том числе: договор купли-продажи, акт приема-передачи и расписку о получении заявительницей денежных средств.

Реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение имущества, злоумышленник не смог, петербурженка обратилась в прокуратуру с заявлением о противоправных действиях. В настоящее время в отношении жилого дома наложен запрет на совершение регистрационных действий.

В соответствии с предоставленными п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ полномочиями материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы, где возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ход расследования которого контролируется прокуратурой Курортного района.