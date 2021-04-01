В Ленобласти полицейские задержали «черных» лесорубов

Вчера сотрудниками правоохранительных органов Петербурга были установлены лица, причастные к незаконной вырубке 413 кубометров леса в водоохраной зоне в Киришском районе Ленинградской области. Ими оказались двое руководителей лесозаготовительного предприятия – 54-летний гендиректор и 46-летний технический руководитель.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, незаконная деятельность велась на протяжении двух лет и причинила лесничеству ущерб в размере 635 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.