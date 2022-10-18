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Питерец.ру » Общество » Прокуратура выявила нарушения при работах в водоохранной зоне Невы

Прокуратура выявила нарушения при работах в водоохранной зоне Невы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Прокуратура выявила нарушения при производстве работ в водоохранной зоне р. Невы

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга на основании обращений граждан провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды при проведении работ по благоустройству в границах водоохранной зоны р. Невы по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 110.

Установлено, что указанный земельный участок находится в собственности г. Санкт-Петербурга и предоставлен коммерческой организации в пользование на основании договора аренды.

В соответствии с договором подряда, заключенным между арендатором участка и ООО «Вектор», на земельном участке осуществляются работы по ремонту покрытий и производству земляных работ при вскрытии грунта более 0,4 м.

В ходе проверки совместно со специалистами Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, а также Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга выявлены нарушения природоохранного законодательства, в том числе: захламление местности отходами, движение и стоянка автотранспортных средств вне дорог и стоянок с твердым покрытием, а также отсутствие у зеленых насаждений, подлежащих сохранению, ограждающих конструкций.

По фактам выявленных нарушений природоохранной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «Вектор» внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

Источник: Прокуратура СПб
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