Женщина заплатит 340 тысяч рублей за спиленные ели

Природоохранная прокуратура Петербурга на основании вступившего в законную силу решения Зеленогорского районного суда о признании местной жительницы виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере), предъявила исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде.

Суд установил, что осужденная, находясь на территории памятника природы регионального значения «Комаровский берег» в пос. Комарово, совершила незаконную рубку путем спиливания зеленых насаждений породы ель европейская в количестве семи штук.

Согласно произведенным расчетам, своими действиями женщина причинила ущерб памятнику природы регионального значения в размере более 340 тысяч рублей.

Суд признал требования надзорного ведомства обоснованными и удовлетворил их. Исполнение решения суда поставлено природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга на контроль.