ента новостей

17:23
Выставка «Red Friend»
17:15
Жители Петербурга призывают Бастрыкина взять под контроль не только ОКН, но и транспортную реформу
14:53
Международная акция «Диктант Победы»
14:49
В Петербурге задержаны аферисты, похищавшие деньги у пенсионеров
13:03
Майкл Джексон жив? Эксклюзивное интервью для проекта Пятого канала «Они потрясли мир»
12:30
В Петербурге мужчину подозревают в развращении 10-летнего мальчика
12:25
Во Всеволожске уборочный трактор столкнулся с автобусом
12:14
В Историческом парке состоится лекция Александра Мясникова "Третий фронт. История антироссийской пропаганды"
12:05
В Ленобласти на федеральной трассе Р-21 «Кола» полностью перекроют движение
08:41
Таможенники борются с контрабандой
08:07
Они потеряли много
07:46
Каковы расходы на первоклассников
00:33
СКА победил «Сибирь» на турнире имени Николая Пучкова
20:00
Молодежный фестиваль «Выше крыши»
15:56
Выставка «События ночи»
14:36
В Ленобласти полицейские обнаружили автомат и пистолет с патронами
14:29
В Петербурге ограбили военного пенсионера
13:30
В Общественный штаб по реновации поступило 288 заявок
13:15
В Петербурге прошел одиннадцатый молодежный форум «Доброфорум»
12:58
В Коммунаре ограбили пожилую женщину
12:05
В Петербурге пациент Боткинской больницы выпал с 3-го этажа
11:48
В Шушарах у стоматолога украли золотые украшения на 2 миллиона рублей
11:43
В Петербурге иномарка въехала в крытую веранду бара
11:39
В Петербурге открылась выставка «Жизнь с вирусами»
11:32
В Историческом парке «Россия – Моя история» открылась выставка «Жизнь с вирусами»
11:30
Пенсионерка из Киришей осталась без 80 тысяч рублей после звонка аферистов
11:23
В Петербурге задержан мужчина за мошенничество в отношении пенсионерки
11:19
Беглов тратит сотни миллионов рублей на собственный пиар из бюджета Петербурга – СМИ
10:06
Петербург вошел в топ-10 по предложениям мер поддержки
09:35
Не бойтесь летучей мыши
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Жители Петербурга призывают Бастрыкина взять под контроль не только ОКН, но и транспортную реформу

Жители Петербурга призывают Бастрыкина взять под контроль не только ОКН, но и транспортную реформу

0
16
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Жители Петербурга призывают Бастрыкина взять под контроль не только ОКН, но и транспортную реформу

С начала реализации транспортной реформы в Петербурге начали курсировать новые «лазурные» автобусы. Правда, в Комитете по транспорту Смольного забыли про таблички с описанием маршрутов.

Горожане обратились к чиновникам с просьбой исправить ситуацию, но не ожидали, что новые табло будут выглядеть столь нелепо. Активисты движения «Город перемен» опубликовали фото одной табличек. Названия остановок написаны вручную на картонке. Петербуржцы не оценили такого подхода и призвали главу СК РФ обратить внимание на проблему.

Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин прибыл в Петербург, чтобы проконтролировать ход следствия по делу о сносе объектов культурного наследия. Жители Петербурга не исключили, что он может помочь и с транспортной реформой.

«Считаю, что Бастрыкин и транспортную реформу должен взять под контроль. Боже у него тут в Петербурге масса работы», - написал один из пользователей Сети. 

«Позор транспортникам Санкт-Петербурга... Вернулись в середину 90-х... а бюджет-то на этот «ТР» потратили по меркам 30 века, по-американски же», - пишет другой житель города.

Напомним, транспортная реформа в Петербурге реализуется с 1 апреля. За эти месяцы в городе отменили работу маршруток и заменили их новыми автобусами, которые регулярно попадают в ДТП.

Петербуржцы неоднократно жаловались на неудобные маршруты, неработающий тариф «60 минут» и другие «новинки» транспортной реформы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-06-2022, 17:44
Петербуржцы напомнили чиновникам о провале транспортной реформы после подписания соглашения с АО «Третий парк»
29-04-2022, 18:49
«На конях до метро добираться?»: жители Петербурга раскритиковали транспортную реформу
22-04-2022, 21:42
Юрист Сорокин: транспортную реформу Петербурга считали провальной на стадии реализации плана
15-06-2022, 18:56
Транспортная реформа оставила без работы сотни петербуржцев
11-05-2022, 12:18
Петербуржцы массово жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте картой
13-05-2022, 20:36
Жители Северной столицы раскритиковали Смольный за провал транспортной реформы

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
88
Сегодня, 12:25
Во Всеволожске уборочный трактор столкнулся с автобусом
0
109
Вчера, 11:43
В Петербурге иномарка въехала в крытую веранду бара
0
146
24-08-2022, 17:26
В Ленобласти на трассе «Россия» опрокинулась фура «Хендай»
0
175
22-08-2022, 13:52
В Ленобласти автобус столкнулся с тремя иномарками
Наверх