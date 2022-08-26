Жители Петербурга призывают Бастрыкина взять под контроль не только ОКН, но и транспортную реформу

С начала реализации транспортной реформы в Петербурге начали курсировать новые «лазурные» автобусы. Правда, в Комитете по транспорту Смольного забыли про таблички с описанием маршрутов.

Горожане обратились к чиновникам с просьбой исправить ситуацию, но не ожидали, что новые табло будут выглядеть столь нелепо. Активисты движения «Город перемен» опубликовали фото одной табличек. Названия остановок написаны вручную на картонке. Петербуржцы не оценили такого подхода и призвали главу СК РФ обратить внимание на проблему.

Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин прибыл в Петербург, чтобы проконтролировать ход следствия по делу о сносе объектов культурного наследия. Жители Петербурга не исключили, что он может помочь и с транспортной реформой.

«Считаю, что Бастрыкин и транспортную реформу должен взять под контроль. Боже у него тут в Петербурге масса работы», - написал один из пользователей Сети.

«Позор транспортникам Санкт-Петербурга... Вернулись в середину 90-х... а бюджет-то на этот «ТР» потратили по меркам 30 века, по-американски же», - пишет другой житель города.

Напомним, транспортная реформа в Петербурге реализуется с 1 апреля. За эти месяцы в городе отменили работу маршруток и заменили их новыми автобусами, которые регулярно попадают в ДТП.

Петербуржцы неоднократно жаловались на неудобные маршруты, неработающий тариф «60 минут» и другие «новинки» транспортной реформы.