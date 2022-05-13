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Питерец.ру » Общество » Жители Северной столицы раскритиковали Смольный за провал транспортной реформы

Жители Северной столицы раскритиковали Смольный за провал транспортной реформы

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Опубликовал: Anton78
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Жители Северной столицы раскритиковали Смольный за провал транспортной реформы

Смольный при создании транспортной реформы не учел интересы и потребности маломобильных петербуржцев, заявила вице-президент организации «На коляске без барьеров» Светлана Быстрова.

Активисты движения «Петербург — город перемен» организовали эксперимент, который наглядно продемонстрировал, какие неудобства создает «сырая» реформа не только для горожан, но и людей с ограниченными возможностями.

Общественники убедились, что вместо комфорта маломобильным пассажирам приходится сталкиваться с невозможностью попасть в общественный транспорт. Вопиющая обстановка наблюдалась во время «час пик».

На смену коммерческих маршруток должны были прийти новые автобусы, но из-за нехватки денежных средств горадминистрация не смогла приобрести нужного количества. Реформа оказалась неэффективной и провальной, лишив инвалидов возможности спокойно передвигаться по Северной столице.

«Количество автобусов не увеличилось, и человеку на костылях, или в коляске, сложно забираться в транспортное средство. Поэтому инвалидам приходится ждать другого, третьего», — резюмировала Светлана Быстрова.

По ее словам, в сложившейся ситуации виноват Комтранс со своими некомпетентными сотрудниками. Данное мнение поддержали активисты движения «Петербург — город перемен». Губернатор Александр Беглов обязан был контролировать разработку проекта на всех этапах.

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