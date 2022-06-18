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Петербуржцы напомнили чиновникам о провале транспортной реформы после подписания соглашения с АО «Третий парк»

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Опубликовал: Anton78
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Петербуржцы напомнили чиновникам о провале транспортной реформы после подписания соглашения с АО «Третий парк»

Жители Северной столицы вновь пожаловались на провальную транспортную реформу после подписания Смольным соглашения с АО «Третий парк» и АО «АБ «Россия»

на полях ПМЭФ-2022. Контракт предусматривает реконструкцию транспортного предприятия в поселке Лисий Нос.

Так, согласно проекту, Комитет транспорта Петербурга намерен закупить 500 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе. Горожане напомнили чиновникам, что необходимая инфраструктура для нового общественного транспорта не предусмотрена. В начале апреля текущего года в Северной столице насчитывалось всего три заправочные станции со сжиженным газом.

«Когда в городе построят заправки для новых автобусов?» — написал один из пользователей.

Кроме того, жителей Петербурга удивила декларативность характера подписанного договора. Один из горожан задал логичный вопрос, почему чиновникам его нужно было обязательно заключать в рамках ПМЭФ-2022, а не в стенах своих кабинетов.  По прошествии нескольких дней в ведомстве так на него и не ответили.

Жители Северной столицы жалуются на неудобства, вызванные нововведениями в транспортной системе, с самого начала реформы. При этом власти города под руководством губернатора Александра Беглова не предпринимают никаких действий.

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