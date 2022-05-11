Петербуржцы массово жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте картой

Новая модель транспортного обслуживания (НМТО) стартовала в Петербурге с 1 апреля. Однако по сей день чиновники Смольного не могут решить основные проблемы реформы, которые создают массу неудобств для пассажиров общественного транспорта.

Так, жители Северной столицы массово жалуются на сбои в работе валидаторов. Горожане говорят, что из-за системных проблем в работе считывающих устройств, они зачастую не могут оплатить проезд банковской картой.

За прошедшую неделю на портале «Наш Санкт-Петербург» появилось несколько обращений о сбоях в работе валидаторов. К примеру, жительница муниципального округа Морские ворота в составе Кировского района пожаловалась на неисправный валидатор, который «не считывал никакие карты». Электронное устройство находилось в городском пассажирском автобусе маршрута №43.

Шквал критики обрушился на транспортную реформу и в социальных сетях. Петербуржцы осудили команду губернатора Александра Беглова за непродуманность маршрутов, возросшее время ожидания наземного общественного транспорта, а также отсутствие оборудованных остановок в разных районах города.

«Когда вы сделаете остановку для 55 автобуса на перекрестке Моиссенко и Новгородской? Нельзя сначала делать остановки, а потом уже менять маршруты?» — написал один из жителей в официальной группе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте».

Спустя больше месяца действия транспортной реформы, становится очевидно, что данная инициатива оказалась провальной. Новые автобусы, вышедшие на маршруты в рамках первого этапа проекта, оказались неудобными для многих пассажиров, прежде всего, пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями. В процессе внедрения последующих этапов НМТО жители Северной столицы могут столкнуться с массой новых неудобств.