Юрист Сорокин: транспортную реформу Петербурга считали провальной на стадии реализации плана

Петербуржцы не верили в реализацию транспортной реформы еще в момент ее разработки, заявил в беседе с Peterburg News правозащитник и общественный деятель Никита Сорокин.

Юрист обратил внимание, что первые упоминания о новой системе движения общественного транспорта появились еще 2019 году. Однако уже тогда люди со скепсисом относились к вышеуказанной идее.

«Она провальная. В принципе об этой транспортной реформе мы говорили еще несколько лет назад, еще году в 2019-ом. Уже тогда все обсуждали то, что она будет провальной и грустной», — подчеркнул правозащитник.

Он также обратил внимание, что многие пассажиры испытывают трудности с оплатой. Сорокин призвал не переходить на безналичную оплату и держать при себе наличные средства.

Транспортная реформа стартовала в Северной столице в начале апреля текущего года. Она должна была облегчить жизнь населению, но в итоге лишь осложнила ее. Многие жители начали массово жаловаться губернатору Александру Беглову на отмену маршрутов, а также на задержку транспорта и удлинение рейсов.