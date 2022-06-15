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Транспортная реформа оставила без работы сотни петербуржцев

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Транспортная реформа оставила без работы сотни петербуржцев

Реализация транспортной реформы в Петербурге привела к появлению большого количества проблем. Переход к НМТО оставил без работы сотни жителей Северной столицы.

Активисты движения «Петербург — город перемен» опубликовали в соцсети «ВКонтакте» репортаж, показывающий появление очередей на остановках и другие проблемы, которые принесла горожанам НМТО.

«Реформа плачевно отразилась не только на жизни пассажиров. Десяток компаний, которые перевозили людей по коммерческим маршрутам остались за бортом, а это сотни человек, лишившихся работы», — заявили активисты.

Источник фото: Pr Scr https://vk.com/gorodperemen_spb

Общественники отметили, что некоторая часть водителей и автобусов перешли в четыре частные компании, обслуживающие пассажиров. Другие перебрались в Ленинградскую область и теперь работают там. Однако ситуация многих не устраивает. В транспортной компании VTOLINE 120 человек остались без работы из-за перехода на НМТО. В других компаниях ситуация похожая. Петербуржцы мириться с этим не желают.

«Итог: второй этап транспортной реформы в самом разгаре. Чувствуют ли улучшение пассажиры? Как с боем протискивались в автобусы по утрам, так и продолжают. А где-то простаивают автобусы и страдают водители, которым нечем кормить свои семьи», — указали активисты.

Общественники не могут понять, для кого власти Петербурга так торопились реализовать свою транспортную реформу. Людям она принесла только проблемы и неудобства. Скорее всего, единственный человек, которому был нужен переход на НМТО, это губернатор Александр Беглов, который на федеральном уровне пообещал, что реформа состоится, однако не сумел продумать нюансы ее реализации.

«А за слова – нужно отвечать. Но в следующий раз лучше несколько раз подумать прежде чем обещать!» — подытожили активисты.

Петербуржцы постоянно жалуются на проблемы, появившиеся из-за НМТО. Они неоднократно сообщали властям о неудобствах из-за отмены маршруток, нехватки наземного транспорта, забитых салонов, увеличившегося интервала движения автобусов и других.

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