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Питерец.ру » Общество » «На конях до метро добираться?»: жители Петербурга раскритиковали транспортную реформу

«На конях до метро добираться?»: жители Петербурга раскритиковали транспортную реформу

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PIXABAY
Петербуржцы массово выражают недовольство ходом транспортной реформы в Северной столице.

Петербуржцы массово выражают недовольство ходом транспортной реформы в Северной столице. Горожане столкнулись с целым рядом проблем на фоне нововведений и сочли действия Смольного недальновидными.

Жители Петербурга обратили внимание на сбои в работе валидаторов, из-за чего они не могут использовать банковские карты для оплаты проезда. Так как считыватели не функционируют, люди вынуждены добираться до пункта назначения «зайцами» и беспокоиться, что безбилетный проезд может привести к конфликту с контролером.

Люди также стали дольше добираться до пунктов назначения на фоне исчезновения привычных маршрутов. Например, один из пользователей Сетипривык ждать транспорт до станции метро «Площадь Ленина» три минуты, однако теперь проводит на остановкев два раза больше времени.

«Мне на конях до метро добираться?»,иронизирует комментатор.

Транспортная реформа стартовала в городе на Неве 1 апреля. Однако с самого ее начала пассажиры столкнулись с множеством неудобств. По мнению горожан, команда губернатора Александра Беглова не смогла должным образом подготовить концепцию преобразований и инфраструкту, что привело к провалу реформы.  

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