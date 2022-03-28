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Питерец.ру » Общество » Мы в лидерах по ковиду

Мы в лидерах по ковиду

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pixabay.com
Петербург удерживает лидерство по численности ковидных больных

Северная столица продолжает занимать 1 место по количеству зараженных ковидом. За прошедшие сутки в городе было выявлено 1145 новых случаев данного заболевания. С одной стороны, спад заболеваемости в Петербурге на лицо. В городе гораздо меньше больных, нежели это было в пиковый период.

Однако такое лидерство Петербурга нельзя воспринимать с оптимизмом. В любой момент может произойти очередная вспышка заболеваемости. Мы не знаем, когда начнется очередная волна, и какой именно она будет. Кто-то прогнозирует ее весной, другие – летом. За весь период пандемии ковидом в Петербурге переболели около 1,5 млн. человек.

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас теме коронавируса уделяется не такое большое внимание, как раньше. Это обусловлено объективными – войной на Украине и «истерией» Запада. Однако вирус продолжает оставаться опасным. Об этом обычным жителям нельзя забывать.

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