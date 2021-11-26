ента новостей

09:52
Мы движемся к коллективному иммунитету
09:23
Ковид пошел на спад
08:26
Подделок стало меньше
00:51
Георгиос Папаяннис всёс ощутимый вклад в победу «Пао» над «Зенитом» в матче Евролиги
00:20
3:0 по ходу матча с «Ак Барсом» превратились для СКА в победу только в овертайме
10:21
Что с кодами в транспорте?
09:46
Они хотят работать ночью
07:50
Ковидные сертификаты продлят
16:07
Уникальной площадкой для демонстрации университетских стартапов стал фестиваль HSE FEST
16:04
Михаил Романов попросил главу СК лично проконтролировать ход расследования ДТП с участием курьера из Киргизии
16:02
Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»
12:42
В ДТП у Мги пострадали трое, один из них погиб
12:26
В квартире на улице Лётчика Пилютова обнаружен мёртвый мужчина
12:11
В Мурино в строящемся ЖК "Цвета радуги" обнаружен обгоревший рабочий
10:51
Новогоднего локдауна не будет?
09:31
Бастрыкин против ЕГЭ
08:29
Готовится полезное нововведение?
11:45
В Петерберге задержали разбойника
08:02
Еле вызвали врача
07:23
Тарифы сдерживают
06:55
Нет денег – нет газа
14:19
В Петербурге полиция ищет педофила
14:07
Решающие матчи Лиги чемпионов для питерского “Зенита”
10:42
Пятеро граждан Китая похищены в Конго после нападения на шахту
10:30
Взлетели цены на икру
10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
10:19
В Ленобласти полицейские ликвидировали "наркоточку"
10:05
Достойная пенсия – это сколько?
09:18
Что насчет потери обоняния?
00:43
«Динамо» разгромило «Арсенал» и стало главным преследователем «Зенита» в чемпионате России по футболу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ковид пошел на спад

Ковид пошел на спад

0
1
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В городе происходит спад заболеваемости

Какую волну переживает Петербург? Третью, четвертую или пятую? В принципе, какая разница. Главное – что заболеваемость пошла на спад. По крайней мере, об этом сообщили в Комздраве.

Улучшение ситуации по ковиду здесь связывают с ростом числа вакцинированных. В городе продолжается активная прививочная кампания. Люди убеждают вакцинироваться. Сегодня полный цикл прошли 2,1 млн человек. Еще около 400 тыс. человек использовали препарат «Спутник-Лайт». Эпидемиологи отмечают, что у вакцинированных граждан риск заболеть тяжелыми формами ковида сокращается в три раза.

«Питерец.ру» отмечает, что снижение заболеваемости – это хорошая новость для города. Однако посмотрим, какой окажется дальнейшая картина. Некоторые специалисты предсказывают очередной рост заболеваемости в середине декабря. Кто-то считает, что очередная волна начнется в начале следующего года. В общем, расслабляться пока еще рано, ведь вирус победить до сих пор не удалось.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-10-2021, 09:16
Когда сократится заболеваемость
8-11-2021, 09:58
Заболеваемость резко снизилась
22-06-2021, 09:43
Когда третья волна пойдет на спад?
14-09-2021, 08:41
Какой окажется новая волна ковида?
12-10-2020, 09:39
Мнения о пике заболеваемости
25-02-2021, 09:13
Будет третья волна?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
211
22-11-2021, 10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
326
19-11-2021, 10:48
В Ленобласти пенсионер погиб под колесами грузовика
0
273
19-11-2021, 10:30
В Курортном районе в ДТП прогибли три человека
0
241
18-11-2021, 14:10
В Ленобласти иномарка сбила двух пенсионерок
Наверх