Ковид пошел на спад

Какую волну переживает Петербург? Третью, четвертую или пятую? В принципе, какая разница. Главное – что заболеваемость пошла на спад. По крайней мере, об этом сообщили в Комздраве.

Улучшение ситуации по ковиду здесь связывают с ростом числа вакцинированных. В городе продолжается активная прививочная кампания. Люди убеждают вакцинироваться. Сегодня полный цикл прошли 2,1 млн человек. Еще около 400 тыс. человек использовали препарат «Спутник-Лайт». Эпидемиологи отмечают, что у вакцинированных граждан риск заболеть тяжелыми формами ковида сокращается в три раза.

«Питерец.ру» отмечает, что снижение заболеваемости – это хорошая новость для города. Однако посмотрим, какой окажется дальнейшая картина. Некоторые специалисты предсказывают очередной рост заболеваемости в середине декабря. Кто-то считает, что очередная волна начнется в начале следующего года. В общем, расслабляться пока еще рано, ведь вирус победить до сих пор не удалось.