Больных ковидом стало меньше

«Питерец.ру» напоминает, что в разгар последней волны в городе было более 320 тыс. больных коронавирусом. При этом 290 тыс. жителей находились на амбулаторном лечении. Нагрузка на городскую систему здравоохранения была колоссальной.

Постепенно эта волна пошла на спад, и сейчас картина совершенная иная. В Петербурге примерно 37,5 тыс. амбулаторных пациентов с covid-19. При этом 35395 человек получили бесплатные лекарства.

Спад заболеваемости был предсказуем. Ситуация развивается, как и предрекали многие аналитики. Сейчас заболевших значительно меньше, чем в пиковый период. Однако вирус все равно остается в городе. Ковид по-прежнему опасен, поэтому нельзя забывать о необходимых мерах предосторожности.

Напоминаем, что в Петербурге продолжается прививочная кампания. Все желающие пройти вакцинацию могут это сделать добровольно в одном из пунктов.