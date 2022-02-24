Ковидных пациентов стало меньше

В Северной столице снизилось количество пациентов с ковидом и ОРВИ, находящихся на амбулаторном лечении. По имеющимся данным, сейчас таковых 201 тыс. человек. При этом на самом пике очередной волны в городе было 290 тыс. таких больных.

Начинает сокращаться количество заразившихся за сутки. Их по-прежнему немало, но все же наблюдается нисходящая тенденция. Это отмечает и губернатор Беглов. По словам градоначальника, волна заражений пошла на спад. При этом в Петербурге готовы к любому развитию сюжета. Глава города призвал граждан активно участвовать в вакцинации. Беглов подчеркнул, что это обязательно нужно сделать пожилым людям, имеющим хронические заболевания.

«Питерец.ру» отмечает, что с начала пандемии ковидом в Петербурге переболели более 1,4 млн человек. Это довольно внушительные цифры, показывающие серьезные масштабы имеющейся проблемы.