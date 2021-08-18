Заболеваемость ковидом падает

Статистика заболеваемости в Северной столице долго время находилась на одном уровне. Каждые сутки выявлялось около 1900 зараженных коронавирусом. Потом это число сократилось до 1800, но подобная картина сохранялась.

Теперь же суточная заболеваемость начала падать. Она фиксируется на отметке около 1300-1100 заболевших. Так что мы можем смело говорить о некотором улучшении ситуации. Но поводов для оптимизма все же пока еще мало. Показатели смертности от ковида одни из самых высоких по стране. По числу летальных исходов Петербург находится среди лидеров.

Что касается ситуации в больницах, она полностью под контролем. В городе свободно около 40% коек, предназначенных для коронавирусных больных. Так что в Северной столице готовы к тому, если вдруг ситуация начнет ухудшаться.

«Питерец.ру» отмечает, что скоро начнется осенний сезон. Неизвестно, как поведет себя в вирус в этот период. Ждет ли нас очередная волна?