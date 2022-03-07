Что сейчас с вакцинацией?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице имеется запас 607 тыс. доз вакцин. Об этом сообщили представители Смольного. Так что вакцинация от ковида по-прежнему остается актуальной.

Прививку от вируса сделали более 3 млн петербуржцев. Сейчас в городе работает 282 прививочных пункта, из них 190 – для взрослого населения, 92 – для детей. Сейчас заболеваемость продолжает идти на спад.

Но проблеме коронавируса по-прежнему уделяется особое внимание. Напоминаем, что с начала пандемии ковидом переболело более 1,4 млн человек. В Петербурге продолжают принимать серьезные меры для борьбы с заболеванием.

В настоящий момент, события связанные с ковидом отходят на второй план. Война на Украине, санкции, обострение отношений с Западом, повышение цен – вот что больше волнует людей.

Однако коронавирус никуда не ушел. Поэтому нельзя забывать об этой опасности, ведь подобная беспечность может сыграть злую шутку. В силу объективных причин о ковиде стали говорить меньше, но защитить себя от него необходимо.