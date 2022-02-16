«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице улучшилась ситуация с коронавирусом. Например, вчера было выявлено чуть более 7 тыс. новых случаев заболевания. При этом двумя днями ранее Петербург удерживал лидерство по количество ежедневного прироста заболевших. Ковидом заражалось по 20 тыс. человек в сутки. Сейчас заболеваемость упала примерно в 2,8 раза.

Это показатели, которые вселяют некоторый оптимизм. Скорее всего, пик заболеваемости в Петербурге пройден. Аналитики как раз прогнозировали, что наибольшее число заболевших будет в середине февраля. Похоже, что эти прогнозы начинают сбываться. Сейчас необходимо понаблюдать, какой окажется ситуация в течение нескольких дней. Хочется верить, что сокращение заболеваемости станет устойчивой тенденцией. Именно количество вновь заразившихся показывает, что происходит в городе.