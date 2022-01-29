В топ-5 по иммунитету

«Питерец.ру» сообщает, что в ряде регионов России уровень коллективного иммунитета превысил отметку 80%. В число лидеров попал и Петербург. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Хорошо, что Северная столица оказалась среди этих лидеров. Вопрос в том, что это дало? В городе по-прежнему большое количество людей, заразившихся ковидом. С появлением «омикрона» таковых стало больше. Ну и какой толк от этого коллективного иммунитета? Точнее, не от иммунитета как такового – важность этого явления как раз сомнений не вызывает – а от той абстрактной величины, которую нам пытаются навязать в качестве важного показателя.

У думающих людей возникает вопрос: «Если у нас большой уровень коллективного иммунитета, то почему вирус не уходит?» Все просто до банальности. Это как неправильный ответ школьника, решающего уравнение. Решение получается, а потом подставляешь это число в уравнение, и ничего не сходится. Именно так выглядят все эти лозунги про высокий коллективный иммунитет.