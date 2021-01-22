Когда появится иммунитет к коронавирусу

«Питерец.ру» сообщает, что известный петербургский иммунолог Сусанна Харит поделилась мнением по поводу коллективного иммунитета к covid-19. По словам специалиста, он может быть выработан, когда иммунитет к коронавирусу будет у 70% жителей города.

Она считает, что создать такую прослойку в Петербурге можно. В этом случае появится возможность для остановки эпидемии. Однако даже при наличии коллективного иммунитета все равно останутся риски, поскольку некоторые люди будут незащищенными. С другой стороны, эпидемическая ситуация в городе станет гораздо лучше.

Напоминаем, что в Петербурге, в России, да и во всем мире продолжается активная борьба с коронавирусной инфекцией. К сожалению, пока остановить пандемию не удалось.