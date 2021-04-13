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Питерец.ру » Общество » Что с коллективным иммунитетом?

Что с коллективным иммунитетом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Когда в Петербурге сформируется коллективный иммунитет

Власти Северной столицы активно проводят вакцинацию в городе. Эта прививочная компания должна привести к созданию коллективного иммунитета. Изначально его формирование ожидали к июню. Для этого число привитых должно было составить 700 тыс. человек.

В настоящий момент вакцинация проходит медленнее, чем планировалась. Сейчас привито около 450 тыс. петербуржцев. По словам Александра Беглова, сроки формирования коллективного иммунитета пришлось передвинуть на осень текущего года.

Напоминаем, что изначально власти планировали привить 1,2 млн. петербуржцев. Однако темпы прививочной кампании и активность граждан оказались не такими, как планировалось. Из-за этого первоначальные планы пришлось серьезно скорректировать.

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