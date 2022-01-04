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Питерец.ру » Общество » Иммунитета мало!

Иммунитета мало!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Для остановки омикрона не хватает коллективного иммунитета

Глава Северной столицы Александр Беглов отметил, что в городе достигнут коллективный иммунитет на уровне 80%. Это показатель с учетом вакцинированных граждан. Однако, по словам градоначальника, данного уровня не хватит, чтобы остановить «омикрон». Сформированный иммунитет позволил городу легче пройти четвертую волну, нежели ту, что была в конце 2020 года. Но теперь Северной столице предстоит бороться с новым штаммом.

«Питерец.ру» отмечает, что существуют противоречивые данные об омикроне. Создается впечатление, что специалисты сами толком ничего не знают. Некоторые подчеркивают особую опасность нового штамма. Другие же относят эту версию к «смягченным вариантам» коронавируса. Кто-то ожидает очередной страшной эпидемии, другой верит в улучшение ситуации. При этом не совсем понятно, чего именно ожидать.

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