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Питерец.ру » Общество » Что с уровнем коллективного иммунитета?

Что с уровнем коллективного иммунитета?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Эпидемиолог высказался на тему коллективного иммунитета

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. Каждый день появляется примерно по 25 тыс. новых зараженных. Обновляется рекорд по смертности от ковида. В данной ситуации тема вакцинации и коллективного иммунитета становится крайне важной. Петербургский эпидемиолог Арег Тополян заявил, что сейчас в стране достигнут 60% коллективный иммунитет к covid-19. Однако это не те показатели, дающие возможность успокоиться. По мнению Тотоляна, стране необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 90%.

«Питерец.ру» обращает внимание, что ранее прогнозировалось достижение коллективного иммунитета 60% к августу. Получается, эти расчеты оказались верными. Вопрос в том, что это дает. Пока какой-либо пользы от этого мы не видим. Образовавшаяся прослойка не дает ощутимого эффекта. Можно ли тогда говорить о наличии коллективного иммунитета? Специалисты могут говорить умные фразы. Но ситуация показывает, что в настоящий момент от коллективного иммунитета толку мало.

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