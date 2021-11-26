Мы движемся к коллективному иммунитету

Александр Беглов заявил, что в январе 2022 года Петербург выйдет на уровень 80% вакцинированных. Это позволит сформировать коллективный иммунитет. Сейчас в городе 67% привитых, но это количество будет увеличиваться.

В Северной столице имеется возможность прививать до 40 тыс. человек в сутки. Сейчас вакцинированных 2,1 млн человек. Но необходимо достичь показателей в 3,5 млн человек. Губернатор также заверил, что город располагает достаточным запасом вакцины. Так что привиться могут все желающие.

«Питерец.ру» отмечает, что достижение показателей вакцинации – это хорошо. Но здесь упускается из вида процент ревакцинированных, а таковых довольно мало. Специалисты утверждают, что через какое-то время прививку нужно делать снова. Кто-то называет срок 6 месяцев, другие – 12 месяцев.

Вот и возникает вопрос: «Можно ли говорить о полноценном коллективном иммунитете, если некоторые привитые вакцинировались довольно давно»? Это, как говорится, размышления вслух.