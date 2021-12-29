Даешь 90%!

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране достигнут уровень 60% коллективного иммунитета. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Данные цифры прозвучали в докладе во время саммита СНГ в Северной столице.

При этом Попова считает, что данный показатель должен быть 90-95%. Это связано с развитием омикрона. Новый вирус распространяется достаточно быстро. Причем он особенно опасен для двух категорий людей – непривитых и тех, кто страдает онкозаболеваниями и тяжелой формой диабета. Выслушав доклад Поповой, Владимир Путин заявил, что необходимо достичь коллективного иммунитета в 90%.

Реальные ли задачи ставят власти? С одной стороны, Путин говорит, что вакцинация должна быть добровольной. С другой – поставлена довольно серьезная задача. Решить возникшее противоречие будет трудно, ведь многие люди в нашей стране являются противниками обязательной вакцинации.