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Питерец.ру » Общество » Карантин для защиты от «омикрона»

Карантин для защиты от «омикрона»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
secretmag.ru
Вводят карантин для граждан, приехавших из стран с «омикроном»

Выявление штамма «омикрон» вынуждает российские власти предпринимать радикальные меры для защиты от этого вируса. Понятно, что полностью предотвратить факт появления этой разновидности ковида не получится. Однако минимизировать эти случаи все же необходимо.

Для этого власти вводят обязательно карантин для граждан, прибывших из стран, где был выявлен «омикрон». Этим людям придется провести 14 дней в режиме самоизоляции. Еще по приезде им обязательно нужно будет сдать ПЦР-тест. Причем срок его действия сократится до 2 дней.
В России сейчас закрыт въезд для граждан из Гонконга и юга Африки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян отказаться от заграничных поездок в период новогодних праздников.

«Питерец.ру» отмечает, что штамм «омикрон» еще только предстоит изучить. Но некоторые специалисты утверждают, что он может распространяться быстрее, чем другие разновидности ковида.

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