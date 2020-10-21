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Питерец.ру » Общество » Без локдауна?

Без локдауна?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
panram.ru
Власти не станут вводить очередной карантин

«Питерец.ру» сообщает, что власти РФ не будут вводить жесткие ограничительные меры, наподобие тех, которые были весной. О том, что в повторной самоизоляции нет необходимости, заявляют в правительстве РФ и Роспотребнадзоре.

О том, что карантин не планируется, говорил и губернатор Александр Беглов. При этом власти Петербурга призывают граждан всерьез относиться к необходимым мерам защиты. Людям следует носить маски и перчатки. Помимо этого, в городе ограничат ночную работу ресторанов и клубов.

Намерение властей, которые хотят обойтись без локдауна, понятны и логичны. Наша экономика может не выдержать второго такого периода. Да и люди становятся озлобленными от ограничений. Властям приходится учитывать эти моменты.

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