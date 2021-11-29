Что с омикроном?

«Питерец.ру» сообщает, что ученые выявили новую разновидность коронавируса. Это так называемый штамм «омикрон». Специалисты начали изучать, в чем он проявляется. Пока в число основных симптомов этого штамма входят сильная усталость и головная боль. В каких-то случаях у человека повышается температура и начинает болеть горло, но такие проявления встречаются реже.

Типичных для коронавируса симптомов у пациентов с омикроном не наблюдается. Людей с омикроном пока еще не госпитализировали. Обычно эта болезнь отступала за пару дней. Этим заболеванием чаще всего заражаются именно молодые люди. Таковы данные наблюдений специалистов из ЮАР.

Создается впечатление, что омикрон не так опасен, как предыдущие штаммы. Но это еще предстоит выяснить. Через какое-то время данная разновидность вируса, скорее всего, попадет и к нам. Чрезмерный оптимизм по поводу его низкой опасности может сыграть злую шутку. Так что лучше не торопиться с выводами и не забывать про меры предосторожности.