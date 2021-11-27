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Питерец.ру » Общество » Ну а теперь появился омикрон

Ну а теперь появился омикрон

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.ru
Обнаружили новый штамм коронавируса

Пока в Петербурге, других городах России, да и во всем мире активно борются с коронавирусом, этот самый вирус сдаваться не собирается. Он меняет свой облик словно хамелеон. В результате появляются новые штаммы, против которых пока еще нет защиты.

Так в Южной Африке обнаружили очередную версию мутировавшего вируса, о чем заявили представители ВОЗ. Ему уже присвоено название «омикрон» – в честь еще одной буквы греческого алфавита.

Естественно, что через какое-то время коронавирус «новой комплектации» дойдет и до нашей страны. Ученым еще предстоит выяснить, насколько этот враг опасен (по сравнению со своими собратьями), заразен и в чем обычно проявляется.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Неужели вирус так и продолжит мутировать, что мы переберем все буквы греческого алфавита для названий?» Тем временем в городе заняты формированием коллективного иммунитета. Спасет ли это от омикрона? Вот в чем вопрос.

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