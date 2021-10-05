ента новостей

07:27
Что с бессимптомным ковидом?
07:23
Может ли кредит повлиять на карьеру?
15:38
«День Первокурсника» состоялся!
15:10
Школьница из Аннино Ленинградской области читает прозу лучше всех в мире
15:03
На трассе А-215 введут реверсивное движение
12:28
На КАД иномарка влетела в "Газель"
12:21
В Петербурге мужчина зарезал свою сестру
12:02
Вулкан на Канарских островов становится все более агрессивным
11:13
Северная Корея возобновляет связь с Югом
11:03
В Ленобласти внедорожник с нетрезвым водителем насмерть сбил пешехода
10:57
В Петербурге задержали мигранта по подозрению в изнасиловании
10:19
Что с потерей обоняния?
08:59
Нужно ли запрещать телефоны в школе?
08:19
Кредиты ограничат
01:00
Баскетбольный «Зенит» стартовал в Евролиге с гостевой победы над другим российским клубом
15:34
В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя
11:27
Правление Бориса Джонсона превращается в один длительный кризис
11:19
В Петербурге мигрант изнасиловал пенсионерку
11:15
На севере Петербурга 15-летняя девушка выпала с третьего этажа
11:11
В Ленобласти полиция обнаружила плантацию конопли и арсенал оружия
10:44
Как соблюдать безопасность в лесу?
10:06
Халявы ждать не стоит
09:24
Айтишники стали получать больше
21:22
«Спартак», пропустив на первых секундах, смог обыграть «Наполи» Лучано Спалетти
14:45
В Петербурге наградили росгвардейцев, задержавших мужчин, угрожавших ножом студентке колледжа
14:23
Мост через Свирь разведут для прохода по реке яхты «Аквамарин»
13:39
Фестиваль «Берег Маклая»
13:36
В Петербурге отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса
11:52
Интерактивные мастер-классы ко Дню пожилого человека
11:51
Что с дефицитом бюджета?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Что с бессимптомным ковидом?

Что с бессимптомным ковидом?

0
1
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
kgd.ru
У скольких людей коронавирус протекает бессимптомно?

Covid-19 – главная напасть современного общества. С этой проблемой борется весь мир, но пока вирус не отступает. К сожалению, ковидные волны продолжаются. Такая ситуация характерна и для Петербурга.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что бессимптомное течение ковида наблюдается у 8% заразившихся. В 77% случаев коронавирус проходит как обычное ОРВИ, у 15% пациентов появляется пневмония.

Интересно, что раньше процент бессимптомно протекающего ковида был выше. Возможно, эта ситуация объясняется мутацией вируса. Еще далеко не все случаи бессимптомного ковида выявляются. Человек может даже не подозревать, что является носителем опасного вируса.

«Питерец.ру» подчеркивает, что ученые имеют разные мнения относительно того, передается бессимптомный ковид или нет. Одни утверждают, что covid-19 являются заразным при любых раскладах. Другие считают, что человек с бессимптомным течением болезни не может заразить других. Чтобы не бояться ковида, лучше пройти вакцинацию.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

31-08-2021, 10:53
Откуда же взялся коронавирус?
Вчера, 10:19
Что с потерей обоняния?
22-09-2021, 08:26
Как маскируется вирус
7-09-2021, 09:52
Симптомы коронавируса
24-09-2021, 08:33
Ситуация с ковидом ухудшится?
14-09-2021, 08:41
Какой окажется новая волна ковида?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
101
Вчера, 12:28
На КАД иномарка влетела в "Газель"
0
111
Вчера, 11:03
В Ленобласти внедорожник с нетрезвым водителем насмерть сбил пешехода
0
164
1-10-2021, 11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
0
169
1-10-2021, 10:45
В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку
Наверх