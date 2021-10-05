Что с бессимптомным ковидом?

Covid-19 – главная напасть современного общества. С этой проблемой борется весь мир, но пока вирус не отступает. К сожалению, ковидные волны продолжаются. Такая ситуация характерна и для Петербурга.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что бессимптомное течение ковида наблюдается у 8% заразившихся. В 77% случаев коронавирус проходит как обычное ОРВИ, у 15% пациентов появляется пневмония.

Интересно, что раньше процент бессимптомно протекающего ковида был выше. Возможно, эта ситуация объясняется мутацией вируса. Еще далеко не все случаи бессимптомного ковида выявляются. Человек может даже не подозревать, что является носителем опасного вируса.

«Питерец.ру» подчеркивает, что ученые имеют разные мнения относительно того, передается бессимптомный ковид или нет. Одни утверждают, что covid-19 являются заразным при любых раскладах. Другие считают, что человек с бессимптомным течением болезни не может заразить других. Чтобы не бояться ковида, лучше пройти вакцинацию.