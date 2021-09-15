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Питерец.ру » Политика » Странный карантин Путина

Странный карантин Путина

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава государства ушел на самоизоляцию после контактов с ковидным больным

Президент России Владимир Путин был вынужден уйти на карантин, поскольку в окружении главы государства выявлены случаи коронавируса. У самого Путина этой болезни не зафиксировано. Он чувствует себя хорошо, но принял такое решение из соображений безопасности.

Получается странная ситуация. Президент привился от ковида, почему же тогда все равно ушел на карантин? Наверняка, заразившиеся люди в окружении Путина тоже прошли вакцинацию. Почему же тогда они заболели? Или уж не настолько эффективной оказывается вакцина, которую нам предлагают?

«Питерец.ру» считает, что говорить о неэффективности вакцины преждевременно. Никто не собирается отговаривать граждан делать прививку от ковида. Многих такая вакцинация спасает. Просто эта процедура не становится панацеей. Риск заразиться коронавирусом все равно остается, поскольку у него имеются разные штаммы. Но как говорят специалисты, привитые граждане переносят инфекцию проще.

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