Россиян не пускают в Чехию

Наплевательско-пофигистическое отношение наших соотечественников к пандемии коронавируса дало о себе знать. Если добавить к этому непоследовательные действия наших властей, то и складывается нынешняя картина. Количество заболевших растет, при этом заражаются даже побывавшие у нас иностранцы.

Естественно, что Европа начинает сторониться россиян. Сейчас к активным действиям перешла Чехия. В эту страну перестали пускать даже тех россиян, кто имеет ВНЖ. В результате многие российские граждане сидят в аэропорту Праги. Им выдали запрет на посещение Чехии.

Россиянам предлагается бесплатно отправиться в Москву, Петербург или в какую-то третью страну, чтобы пройти там двухнедельный карантин. Пока въезд в Чехию закрыт до 31 июля. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации с пандемией. «Питерец.ру» считает, что власти Северной столицы и страны в целом сработали недостаточно эффективно. Противоковидные меры оказались недостаточными.