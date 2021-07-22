Военнослужащие войск РХБЗ ЗВО провели спецобработку Петербурга перед парадом

22 июля, накануне генеральной репетиции, военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели специальную обработку мест проведения Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Специальная обработка проводилась с применением нового дезинфекционного автомобильного комплекса КДА, авторазливочных станций АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К. Всего военнослужащими было истрачено 3 тонны раствора, и обработано более 30 тысяч квадратных метров.

Специалисты дезинфицировали места построения парадных расчетов, маршрут прохождения торжественным маршем и прилегающую территорию на Сенатской площади, Адмиралтейской набережной и Адмиралтейском проезде.

Кроме того, специальными дезинфицирующими средствами были обработаны трибуны для зрителей и автомобильный транспорт, привлекающийся для перевозки участников и гостей парада.

Всего в мероприятиях по специальной обработке было задействовано более 30 военнослужащих подразделений РХБ защиты и около 10 единиц специальной техники.