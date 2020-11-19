Военнослужащие ЗВО продезинфицировали железнодорожные составы для отправки призывников из Санкт-Петербурга и Ленобласти

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии провели специальную обработку железнодорожных составов, предназначенных для отправки в войска граждан, призванных на военную службу в ходе осеннего призыва в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции военнослужащие в средствах индивидуальной защиты провели обработку специальным дезинфицирующим раствором более 50 тыс.кв.м. корпусов вагонов, посадочных мест, санитарных помещений и железнодорожной платформы.

В проведении дезинфекции было задействовано около десяти единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К и более 30 военнослужащих соединения РХБ защиты. Ранее были обработаны помещения военных комиссариатов.

Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области этой осенью будут призваны на военную службу более 5 тыс. граждан.