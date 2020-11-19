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Питерец.ру » Общество » Военнослужащие ЗВО продезинфицировали железнодорожные составы для отправки призывников из Санкт-Петербурга и Ленобласти

Военнослужащие ЗВО продезинфицировали железнодорожные составы для отправки призывников из Санкт-Петербурга и Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Военнослужащие ЗВО продезинфицировали железнодорожные составы для отправки призывников из Санкт-Петербурга и Ленобласти

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии провели специальную обработку железнодорожных составов, предназначенных для отправки в войска граждан, призванных на военную службу в ходе осеннего призыва в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции военнослужащие в средствах индивидуальной защиты провели обработку специальным дезинфицирующим раствором более 50 тыс.кв.м. корпусов вагонов, посадочных мест, санитарных помещений и  железнодорожной платформы.

В проведении дезинфекции было задействовано около десяти единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К и более 30  военнослужащих соединения РХБ защиты. Ранее были обработаны помещения военных комиссариатов.

Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области этой осенью будут призваны на военную службу более 5 тыс. граждан.

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