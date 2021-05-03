Payeer

ента новостей

17:13
Россельхознадзор проконтролировал ввоз более 14 тыс. тонн креветок
17:11
В Ленобласти произошло массовое ДТП
13:32
В Петербурге объявили о закрытии ряда парков, садов и скверов
13:10
В Ленобласти Госэконадзор и жители объединяют усилия
12:16
Военные химики ЗВО ежедневно проводят обработку более 5 тыс. кв. м сборных пунктов Военных комиссариатов Ленобласти
12:15
Сборная Санкт-Петербурга заняла первое командное место молодёжного чемпионата России по боксу
12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
12:10
В Ленобласти квадроцикл протаранил опору ЛЭП
12:00
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали водителя на иномарке
11:49
В Купчино у женщины отобрали около 1 миллиона рублей
10:33
Билеты на Евро-2020 проданы
09:57
Водителей не будет?
00:07
6:1 в матче с «Локомотивом» позволили «Зениту» стать чемпионом России по фуктболу – 2021
20:32
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
19:27
Выставка «Игры всерьез»
19:24
В Ленобласти военнослужащие дивизии ПВО встретили Святую Пасху
11:39
В Петербурге пасхальное богослужение прошло в восстановленном храме начала XIX века в штабе ЗВО
20:12
Общественники Петербурга поздравили тружеников тыла с Праздником весны и труда
20:09
Девять боксёров из Санкт-Петербурга вышли в полуфинал молодёжного чемпионата России
10:20
Начинается сезон летних кафе
09:16
Новые квитанции за коммуналку
00:34
Баскетбольный «Зенит» легко выиграл четвёртый матч серии плей-офф у «Барселоны» и близок к «Финалу четырёх» Евролиги
19:39
Ретроспективная выставка «Земными словами»
19:33
Выставка-ретроспектива «Золотое сечение. 60х100»
19:30
Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье) пройдет в Санкт-Петербурге
19:27
На Пятом канале успешно стартовал показ сериала «Ментозавры»
19:25
На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
19:14
Михаил Романов стал участником церемонии спуска на воду корабля противоминной обороны «Петр Ильичев»
09:28
Среди лидеров по автокредитам
08:48
Салюта не будет
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Военные химики ЗВО ежедневно проводят обработку более 5 тыс. кв. м сборных пунктов Военных комиссариатов Ленобласти

Военные химики ЗВО ежедневно проводят обработку более 5 тыс. кв. м сборных пунктов Военных комиссариатов Ленобласти

0
80
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Военные химики ЗВО ежедневно проводят обработку более 5 тыс. кв. м сборных пунктов Военных комиссариатов Ленобласти

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа ежедневно проводят специальную обработку сборных пунктов Военных комиссариатов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Военнослужащие обрабатывают раствором ДТС-ГК прилегающую территорию, места стоянки машин, фундаменты и фасады зданий, входные группы, служебные помещения и места построения личного состава. 

Всего ежедневно обрабатывается более 5 тысяч кв. м территорий сборных пунктов, что позволяет обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и снизить риск приобретения вирусных инфекций призывниками.

Кроме того, военные химики объединения приступили к дезинфекции военного транспорта, который в дальнейшем будет использован для перевозки молодого пополнения военнослужащих к местам их дальнейшей службы.

Всего, в соединения и воинские части армии планируется прибытие около 1,5 тысяч призывников из различных регионов России.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие общевойсковой армии ЗВО проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Все по теме: Ленобласть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-10-2020, 11:46
В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
16-10-2020, 10:48
Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти
23-10-2020, 21:28
В Ленобласти в общевойсковую армию ЗВО прибыло молодое пополнение военнослужащих
19-11-2020, 16:35
Военнослужащие ЗВО продезинфицировали железнодорожные составы для отправки призывников из Санкт-Петербурга и Ленобласти
24-02-2021, 19:34
В Ленобласти военные химики ЗВО осваивают новейшие машины химической разведки
13-11-2020, 18:03
В Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
35
Сегодня, 17:11
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
64
Сегодня, 12:10
В Ленобласти квадроцикл протаранил опору ЛЭП
0
224
27-04-2021, 11:25
На юге Петербурга в ДТП пострадал подросток
0
233
26-04-2021, 11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
Наверх