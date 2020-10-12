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Питерец.ру » Общество » В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова

В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова

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86
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели дезинфекцию Военно-медицинской  академии им. С.М. Кирова

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели специальную обработку территории и объектов Военно-медицинской  академии им. С.М. Кирова.

В целях нераспространения вирусных инфекций военнослужащие в средствах индивидуальной защиты провели дезинфекцию учебных корпусов, мест построения личного состава, фасадов зданий и прилегающей территории, входных групп учебного заведения с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

В ходе специальной обработки химики очистили специальным раствором ДТС-ГК более 3 тыс. кв. м. территории военного вуза.

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