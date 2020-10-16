Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа приступили к проведению специальной обработки территории военных учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты проведут дезинфекцию учебных классов, мест построения и приема пищи личным составом, фасадов зданий и прилегающей территории, входных групп учебных заведений с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

В ходе специальной обработки химики спецобработают дезинфицирующим раствором ДТС-ГК более 300 тыс. кв. м. территории ВУЗов, Нахимовского и Суворовского военных училищ.