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Питерец.ру » Общество » Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти

Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленобласти

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа приступили к проведению специальной обработки территории военных учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты проведут дезинфекцию учебных классов, мест построения и приема пищи личным составом, фасадов зданий и прилегающей территории, входных групп учебных заведений с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

В ходе специальной обработки химики спецобработают дезинфицирующим  раствором ДТС-ГК более 300 тыс. кв. м. территории ВУЗов, Нахимовского и Суворовского военных училищ. 

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