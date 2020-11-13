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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник

В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник

Сегодня на территории полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированном в поселке Саперное Ленинградской области, состоялись торжества, посвященные профессиональному празднику – Дню войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для гостей мероприятия военнослужащими полка был организован статический показ вооружения и военной техники, находящейся на оснащении соединения, выставка стрелкового оружия, образцов снаряжения и военной формы времен Великой Отечественной войны.  

В ходе торжественного митинга командир полка полковник Алексей Суслов вручил ведомственные награды и знаки отличия    военнослужащим соединения, показавшим высокие результаты в боевой подготовке и полевой выучке.

Военнослужащих бригады поздравили фронтовики и ветераны воинской части, жители и художественные коллективы поселка. Праздник завершил плац-концерт оркестра соединения.

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической  защиты  общевойсковой армии Западного военного округа в пиковый период пандемии днём и ночью проводили мероприятия по дезинфекции социальных, транспортных, образовательных учреждений, промышленный предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медпомощи, транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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