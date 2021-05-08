В Петербурге военнослужащие ЗВО проведут спецобработку Петропавловской крепости перед праздничным салютом

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты общевойскового армии Западного военного округа проведут обеззараживание площадки для артиллерийского салютного дивизиона у Петропавловской крепости в городе Санкт-Петербурге.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты обработают места расстановки трех орудий ЗИС-3 и двенадцати Д-44, подъездные пути, фасады крепости и прилегающую территорию.

Всего, специалистами войск РХБ защиты будет продезинфицировано более 1,5 тыс. кв.м. территории крепости.

В мероприятиях специальной обработки будет задействовано более 30 военнослужащих полка и около 4 машин АРС-14КМ.