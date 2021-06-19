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Питерец.ру » Общество » В электричках проверяют маски

В электричках проверяют маски

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В пригородных поездах проверили соблюдение масочного режима

Усиление масочного режима в транспорте – одна из актуальных тем в Петербурге и Ленобласти. Власти продолжают свою затянувшуюся борьбу с пандемией. По этой причине вводятся дополнительные ограничения.

«Питерец.ру» сообщает, что сотрудники транспортного комитета Ленобласти провели рейд в пригородных поездах региона. Ревизоры проверяли, насколько пассажиры соблюдают масочный режим. Подобные действия происходили в электричках, отправляющихся в Лугу и Северский.

Конечно, оказалось, масочный режим соблюдают не все. В итоге было выписано 20 протоколов об административном правонарушении. С нарушителями провели беседу о важности соблюдения мер безопасности в общественном транспорте. Еще этим людям выдали маски. Можно сказать, что проверяющие грозно погрозили пальчиком и ограничились. Но при повторном инциденте, скорее всего, еще будет выписан на денежный штраф.

Все эти меры безопасности, проверки, рейды – это хорошо. Но важна последовательность. Мы уже рассказывали, как тысячи людей пребывали в петербургской фан-зоне без масок. И власти ничего им не сделали. Конечно, Петербург и Ленобласть – это разные регионы, но бардак везде практически одинаков. Видна непоследовательность в ограничительных мерах и контроле за соблюдением этих требований.

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