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Питерец.ру » Общество » Ограничения продлили

Ограничения продлили

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге продлили масочный режим

«Питерец.ру» сообщает, что действующие в Петербурге ограничения продлятся до 29 ноября. Речь идет о масочном и перчаточном режиме, который был введен из пандемии коронавируса.

Из-за роста заболеваемости санитарные ограничения пришлось продлить. Снимать маски сейчас нельзя, поскольку коронавирус не исчез. Кроме того, в Петербурге наблюдается самый высокий процент летальности по covid-19 среди всех российских регионов.

Власти Петербурга не хотят возвращаться к ограничениям, которые были в начале пандемии. Потому граждан активно призывают соблюдать требования масочного режима. Остается надеяться, что ситуация не станет критичной. Тогда придется вводить более серьезные ограничения.

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