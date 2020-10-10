Ограничения продлили

«Питерец.ру» сообщает, что действующие в Петербурге ограничения продлятся до 29 ноября. Речь идет о масочном и перчаточном режиме, который был введен из пандемии коронавируса.

Из-за роста заболеваемости санитарные ограничения пришлось продлить. Снимать маски сейчас нельзя, поскольку коронавирус не исчез. Кроме того, в Петербурге наблюдается самый высокий процент летальности по covid-19 среди всех российских регионов.

Власти Петербурга не хотят возвращаться к ограничениям, которые были в начале пандемии. Потому граждан активно призывают соблюдать требования масочного режима. Остается надеяться, что ситуация не станет критичной. Тогда придется вводить более серьезные ограничения.