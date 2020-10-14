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Питерец.ру » Общество » В Петербурге сознательных пассажиров транспорта в масках стало больше

В Петербурге сознательных пассажиров транспорта в масках стало больше

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В петербургском транспорте пассажиров в масках стало больше

Количество петербуржцев, которые соблюдают перчаточно-масочный режим на входе в метрополитен, увеличился до 95%. Для сравнения на прошлой неделе сознательных граждан было чуть больше 90%. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Олег Матвеев на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Пассажиропоток в городе все еще уступает аналогичному периоду прошлого года на четверть, за прошедшую неделю петербургский транспорт не досчитался 715 тысяч пассажиров. По информации агрегаторов такси, их пассажиропоток вернулся к докоронавирусным временам.

В это же время количество петербуржцев, которые пользуются льготными проездными билетами стало меньше на 19%. Горожане стали более сознательными и в автобусах, троллейбусах и трамваях. Это связано еще и с тем, что в общественном транспорте Северной столицы участились профилактические рейды с участием сотрудников полиции, ГИБДД и транспортников. На совещании отметили, что пока что блокировка льготных проездных билетов в городе не планируется, однако, Правительство Санкт-Петербурга тщательно анализирует ситуацию и готово оперативно реагировать на обстоятельства в случае необходимости.

Сотрудники транспортного комплекса Санкт-Петербурга исправно соблюдают все требования Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Все водители и кондукторы обязательно носят средства индивидуальной защиты. Работники общественного транспорта проходят предрейсовые осмотры и термометрию. Каждое транспортное предприятие нашего города дважды в день проводит полную обработку подвижного состава. Ежемесячно на дезинфекцию тратят более 3700 литров дезрастворов.

Источник: Администрация Петербурга
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